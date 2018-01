5 são presos acusados de receber propina para obter vaga em UTI

A morte de pacientes nos últimos anos motivada pela falta de vagas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do maior hospital de Goiás resultou ontem na prisão de cinco pessoas. Entre elas dois médicos e duas enfermeiras que trabalham no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), que é público, além de uma assessora parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado. Eles são acusados de estarem envolvidos com a "máfia das UTIs", segundo a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual. De acordo com a investigação, que começou há oito meses, o sistema era acionado quando o paciente dava entrada no hospital público. Como não havia vaga, o doente era selecionado de acordo com a situação socioeconômica e o tipo de plano de saúde para ser encaminhado a unidades particulares. Ambulâncias eram providenciadas e guias de autorizações de internação hospitalar assinadas pelos médicos. Segundo as investigações, cada guia rendia entre R$ 150 e R$ 250 ao grupo. Os nomes das empresas e dos presos envolvidos no caso foram mantidos em sigilo por causa de um acordo estabelecido entre o Ministério Público, a polícia e advogados de defesa. "Durante as investigações descobriu-se que muitos pacientes não conseguiam internação na UTI do Hugo e outros que até faleciam pela demora no atendimento", afirmou o promotor Marcelo Celestino, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Cidadão. "Também se descobriu que eles fazem parte de um grupo que obtém lucros transferindo pacientes internados na UTI do Hospital de Urgências, que é público, para UTIs de hospitais da rede privada mediante o pagamento de propinas", disse Eduardo Abdon Moura, procurador-geral de Justiça. Segundo o promotor, o esquema renderia cerca de R$ 200 mil por mês e duas empresas seriam as maiores beneficiadas com as internações, com custo diário de R$ 1,5 mil bancado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Para ganhar mais, as empresas retardavam ao máximo a alta do paciente", disse Celestino. "Há casos em que um paciente que necessitava de apenas um dia internado ficava até quatro dias na UTI." Já os pacientes que eram encaminhados aos hospitais particulares tinham um perfil semelhante - eram jovens, com doenças simples e de rápida recuperação. Os doentes mais velhos eram rejeitados e obrigados a permanecer nas filas de atendimento enquanto os pacientes escolhidos saiam pelas portas laterais do Hugo. "Queremos total transparência na apuração desse caso", disse o secretário da Saúde, Hélio de Souza. "Os funcionários do hospital que estiveram envolvidos serão afastados do Hugo até a conclusão do inquérito." FURA-FILA "Colhemos provas de casos em que pacientes à espera de vaga na UTI do próprio Hugo davam entre R$ 500 e R$ 1.000 para furar a fila do hospital", disse o promotor ao Estado. "O esquema garantiu também o enriquecimento ilícito dos donos de duas unidades de UTI particular", disse o delegado Celso Eusébio Ferreira, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Os acusados devem ser indiciados por corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e desvio de dinheiro público.