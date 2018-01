4 ministérios se afastam do órgão

Desde o ano passado, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) tem quatro de suas 32 cadeiras vazias. Os ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente, Trabalho e Justiça não indicaram representantes. A ausência não impede a realização dos trabalhos, mas já causa mal-estar entre os integrantes da comissão. Muitos relacionam a ausência às sucessivas derrotas enfrentadas pela ala ambientalista na comissão. Durante 2008, oito liberações comerciais foram concedidas. Para Walter Colli, um grande avanço. Para Rafael Cruz, representante do Greenpeace, um momento em que o órgão revelou seu papel "carimbador". "Agora retomamos o ânimo. E de acordo com o que ocorrer com o arroz, podemos até mesmo pedir reavaliação de processos anteriores", afirmou Cruz.