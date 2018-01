4 milhões fazem hoje a prova do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) bateu, este ano, outro recorde de inscrições. Mais de 4 milhões de estudantes farão a prova hoje. A maior utilidade do teste, atualmente, é facilitar o acesso à universidade. Mas, a partir do próximo ano, o Enem passa a integrar a lista de exames usados para radiografar a qualidade da educação brasileira. Mais adiante seus resultados poderão integrar a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o indicador de qualidade que rege todo o plano de trabalho do governo federal. Veja os locais da prova do Enem e confira o gabarito, após às 19h O Enem é usado como retrato da qualidade do ensino médio, tanto por escolas e alunos quanto pelas próprias redes de ensino. Mas a comparação entre um ano e outro não é estatisticamente adequada. "Um ano pode ser mais fácil, outro mais difícil. Não podemos usar o Enem como uma série histórica", explica Reynaldo Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O Ministério da Educação (MEC) trabalha com a necessidade de ter uma avaliação mais ampla do ensino médio. Hoje, a prova usada para compor os resultados do Ideb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que usa apenas uma amostra de estudantes. Por isso, ao contrário do Ideb de 4ª e 8ª séries, não há dados por escolas para o 3º ano, e os governos estaduais acabam por usar o Enem, mesmo com os problemas da prova, para terem uma radiografia do ensino. A primeira etapa de mudanças no Enem é tornar as provas comparáveis. Há cerca de três anos o Inep vem trabalhando em mudanças no exame, que deve ter novo formato já em 2009. Um piloto será feito este ano, na Bahia. Para os estudantes, as mudanças deverão ser praticamente imperceptíveis. O segundo passo será ter uma amostra que represente o conjunto de estudantes que está no ensino médio. Apesar dos 4 milhões de pessoas fazendo a prova, a metade é de jovens formados há algum tempo. Também não há paridade de idade, sexo, tipo de escolas ou mesmo distribuição regional. Este ano, por exemplo, as mulheres representam 61% dos inscritos no exame, quando são 54% dos alunos do ensino médio. Uma das opções é simplesmente tornar o exame universal para os formandos do ensino médio. Uma alternativa à ampliação do Enem seria tornar a prova de 3º ano do Saeb também universal, como já foi feita com a 4ª e 8ª séries do fundamental, na chamada Prova Brasil. No entanto, seria mais uma prova para mobilizar 2 milhões de alunos e uma enorme infra-estrutura do MEC, sendo que o Enem, com os problemas de comparação resolvidos, faria o mesmo.