O Santuário de São Judas Tadeu, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, recebeu ontem cerca de 300 mil fiéis no dia em que o santo é celebrado. O número, estimado pela organização do evento, não foi contestado pela Polícia Militar. Os devotos enfrentaram filas que quase completavam o quarteirão onde a igreja antiga e a nova estão situadas. Houve, ainda, uma missa campal na Avenida Jabaquara.