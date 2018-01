30 hospitais ficam com 51% do DPVAT

Um quarto da frota nacional de veículos circula em São Paulo, mas da relação dos 18 hospitais que ao longo de 2008 mais receberam recursos do seguro obrigatório, o DPVAT, não consta uma só clínica paulista. Metade dos hospitais dessa lista é do Paraná e outros quatro de Santa Catarina. Juntos, os dois Estados detêm apenas 9% da frota nacional e estão bem distantes da realidade de São Paulo, que é recordista em número de acidentes, com quatro mortes de motociclistas a cada dia. Veja reprodução da lista dos principais hospitais beneficiados "Viraram o mapa do Brasil pelo avesso", protesta o presidente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Armando Virgílio dos Santos. "Esse seguro foi destinado à vítima do acidente de trânsito, que não precisa de intermediário para recebê-lo, mas está ficando nas mãos do atravessador", denuncia o presidente da autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Como responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, Santos passou a terça-feira em Brasília ajudando os líderes do governo a articular a aprovação da Medida Provisória 451, que muda as regras do DPVAT e deve ser votada hoje no plenário da Câmara. O que mais chamou a atenção da Susep foi o fato de 30 hospitais paranaenses e catarinenses terem abocanhado 51% de tudo o que foi gasto com indenização a vítimas de trânsito no ano passado, pelo consórcio de seguradoras que opera com verbas do seguro obrigatório. "Há algo de podre no reino dos hospitais que fazem parte dessa lista", diz o relator da MP, deputado João Leão (PP-BA), ao destacar que foram 250 mil ações judiciais contra o DPVAT só no ano passado. O maior prêmio pago pelo seguro é no caso de morte, R$ 13,5 mil, mas o deputado diz que um juiz chegou a fixar indenização de R$ 130 mil. Leão defende a MP, que tira dos hospitais e dá às vítimas o direito de receber o seguro. O hospital que mais recebeu recursos do DPVAT, de Curitiba, foi beneficiado com R$ 4,7 milhões. O presidente da Federação dos Hospitais do Paraná, Renato Merolli, salientou que o Estado mais organizado e que consegue trabalhar melhor a equação entre atendimento pelo SUS e DPVAT é Santa Catarina. "No Sul o pessoal é mais esclarecido e os hospitais estão mais conscientes, esclarecem os usuários sobre seus direitos." Embora o seguro criado por lei em 1974 seja destinado às vítimas, que devem comprovar gastos com assistência médica e suplementar (fisioterapia, por exemplo), são poucos os acidentados de trânsito que recorrem ao seguro obrigatório. Na contabilidade da Susep, 85% dos pedidos de indenização são feitos por hospitais, e não pelos beneficiários. O interesse é explicado pela tabela do SUS. O valor de serviços que seguradoras usam para bancar despesas com o seguro é, em média, 30% mais alto que o do SUS. O DPVAT arrecadou R$ 4,5 bi em 2008 - 50% reservados a indenização.