30% dos corais estão em risco de extinção

Pesquisa publicada esta semana na revista Science Express volta a alertar para o risco de extinção dos corais por causa de fatores como a mudança climática e a poluição. Um terço desses construtores de recifes já estaria em risco de extinção. O estudo mundial sobre o estado de conservação dos corais foi uma iniciativa conjunta da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e da ONG Conservação Internacional (CI). O objetivo do levantamento é reunir argumentos para a inclusão dessas espécies marinhas na lista de seres ameaçados de extinção. Os recifes de coral, que levam milhões de anos para serem construídos, abrigam mais de 25% das espécies marinhas. Os corais produzem os recifes em águas pouco profundas, tropicais e subtropicais, e são extremamente sensíveis às mudanças em seu entorno. "Os resultados mostram que os corais construtores de recifes correm maior risco de extinção que todos os grupos terrestres, exceto os anfíbios, e que são os mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática", comentou Roger McManus, vice-presidente da CI para programas marítimos. OUTRA TEORIA Um estudo dirigido por Wolfgang Kiessling, catedrático de Paleontologia da Universidade Humboldt de Berlim, na Alemanha, e publicado ontem pela revista Nature Geoscience, defende a tese de que o tamanho da população de organismos marítimos com esqueletos compostos de carbonato de cálcio, tais como corais e moluscos, depende da seleção natural derivada das extinções maciças dessas espécies e posteriores recuperações seletivas. A abordagem de Kiessling contraria a tese mais aceita, que atribui as mudanças evolutivas e de população desses organismos às alterações na composição química das águas oceânicas. Segundo essa teoria, as águas absorvem quantidades crescentes de dióxido de carbono da atmosfera o que aumenta sua acidez. Isso tem grande impacto na capacidade dos corais de construir seu esqueleto.