250 mil professores de SP terão aula sobre regras

Duzentos e cinquenta mil professores da rede estadual de ensino de São Paulo vão receber formação sobre as normas do acordo ortográfico já no início do ano letivo. Essa é uma das medidas do novo pacote lançado ontem pela Secretaria Estadual da Educação para a realização do processo de transição da reforma ortográfica da língua portuguesa. Um dos objetivos é garantir que todo professor, independentemente da disciplina que leciona, ao corrigir trabalhos e provas dos alunos aponte a forma correta da nova ortografia, sem descontar nota daqueles que escreverem na norma antiga. "Vamos respeitar o prazo de transição, por isso não descontaremos nota dos alunos que não adotarem as normas do novo acordo. Mas é importante que os professores estejam preparados para indicar as mudanças. Isso vai facilitar a transição", explica Regina Resek, técnica em Currículo e Avaliação da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp) - órgão ligado à secretaria. A transição vai até 2012. O pacote também prevê a impressão de 3,2 milhões de exemplares do Caderno do Aluno - material didático que será entregue para estudantes da 5ª série ao ensino médio - com exercícios e textos que já respeitarão a nova ortografia.