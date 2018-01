200 mil participam de olimpíada do MEC

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, programa realizado pelo MEC em parceria com a Fundação Itaú Social, terá a participação de 5.445 cidades, número que corresponde a 98% dos municípios brasileiros. Em São Paulo estão inscritas 6.677 escolas, que correspondem a 59,94% do total. A ação visa estimular a leitura e o desenvolvimento de competências para o ensino da escrita em professores de escolas públicas e conta com 202.280 participações. Os 15 vencedores, alunos e professores, ganharão computadores e impressoras. Suas escolas, laboratórios de informática e livros.