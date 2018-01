20 motivos para transar quando você não está a fim

1- Porque você disse que faria. Embora não tenha prometido "amar, honrar e transar uma vez por semana",quando você se comprometeu no seu relacionamento, ficou entendido que o sexo faria parte do trato. Imagine como as taxas de casamento cairiam se as pessoas dissessem: "Vou me casar com você, mas não espere sexo." Se você parar mil pessoas na rua e perguntar: "É razoável desejar sexo quando você está casada?", a maioria esmagadora dirá "sim". Se você espera ter um compromisso monógamo com o parceiro, então esse é um motivo para que você seja um parceiro sexual cooperativo. 2- O sexo o ajuda a esquecer. A ocitocina, que incita o orgasmo, tem um efeito anestésico que dura até cinco horas. Assim, por um período, você se esquece que estourou seu cartão de crédito ou que ela chegou do trabalho com uma hora de atraso. As mulheres têm um benefício a mais. Durante o orgasmo, as partes do cérebro que regem o medo, a ansiedade e o estresse são desligadas. (Fingir orgasmo não proporciona esse benefício.) 3- O sexo o predispõe para o prazer. A cada vez que você compartilha uma experiência positiva com seu parceiro, seu cérebro passa a associá-lo com o prazer.Você pode transformar qualquer relacionamento simplesmente aumentando o número de ocasiões agradáveis que vocês vivem juntos. 4- Devolve o "P" à parceria. A paixão é o que distingue o relacionamento que você tem com um parceiro íntimo daqueles com amigas e colegas. Sim, os dois são os melhores amigos e confidentes, mas sem sexo vocês não terão paixão. E se não for o bastante para você... 5- Seu olfato melhora. Depois do sexo, a produção de prolactina aumenta os neurônios no centro de olfato do cérebro. 6- Perda de peso. O sexo intenso queima no mínimo 200 calorias, aproximadamente o mesmo que correr 15 minutos em uma esteira. Pesquisadores britânicos calcularam que o equivalente a seis super-ham- búrgueres podem ser eliminados fazendo-se sexo três vezes por semana durante um ano. 7- Reduz a depressão. A prostaglandina, um hormônio encontrado somente no sêmen, modula os hormônios femininos. O orgasmo libera endorfinas que produzem uma sensação de bem-estar e euforia. 8- Alívio da dor. Durante o sexo, os níveis de ocitocina aumentam para cinco vezes o normal, liberando endorfinas que aliviam a dor. O sexo também incita a produção de estrogênio, que reduz a TPM. 9- Coração mais saudável. As mulheres que fazem mais sexo têm níveis mais altos de estrogênio, que protege contra doença cardíaca. 10- Cura o resfriado comum. O sexo uma vez por semana produz altos níveis de imunoglobulina A, que estimula o sistema imunológico. Melhora o controle da bexiga. O sexo fortalece os músculos de Kegel da mulher, que controlam o fluxo de urina. 11- Próstata cheia de vida. Alguns urologistas acreditam ver uma relação entre a escassez da ejaculação nos homens e câncer de próstata; nesse caso, a masturbação funciona bem, mas por que desprezar todos os outros benefícios? 12- Cabelos brilhantes, pele reluzente. A descarga de estrogênio do orgasmo deixa seu cabelo brilhante. O suor produzido durante o sexo limpa os poros e deixa sua pele reluzente. A serotonina produz o esplendor do sexo. 13- Efeitos calmantes. O sexo é dez vezes mais eficaz do que um tranqüilizante, e não tem efeitos colaterais. 14- Desobstrui nariz entupido. É verdade. O sexo é um anti-hista mínico natural. Ele pode até ajudar a combater a febre do feno e a asma. 15- Barriguinha e bumbum mais firmes. O sexo pode firmar sua barriga e o bumbum, além de melhorar a postura. 16- Estimula seu sistema imunológico. As endorfinas estimulam as células do sistema imunológico que combatem as doenças. 17- Jovem para sempre. O sexo realmente desacelera o processo de envelhecimento. Ele reduz os níveis de cortisol no fluxo sangüíneo, o que reduz o estresse e torna o processo de envelhecimento mais lento. 18- Protege contra doença de Alzheimer e osteoporose. As mulheres que fazem mais sexo têm níveis mais altos de estrogênio, que protege contra a doença de Alzheimer e a osteoporose. 20- Euforia. Quem não ia querer mais? A melhor maneira de conseguir um pique natural é o sexo!