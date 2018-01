2 regiões não atingem meta de vacinação

A Campanha Nacional de Vacinação para a Eliminação da Rubéola alcançou 95,2% de cobertura - na faixa etária de 20 a 39 anos em todo o País e de 12 a 19 anos em cinco Estados, atingindo a meta de 95% recomendada pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O resultado, que será divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, permitirá que o País dê o primeiro passo para a obtenção do certificado de eliminação de circulação da doença, ainda que a cobertura nas regiões Sul e Sudeste tenha ficado abaixo da meta (92,9% e 94% respectivamente). Em relação ao sexo, os homens também não atingiram a meta (93,1%), enquanto 98,4% das mulheres tomaram a vacina. Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, essa foi a maior campanha de vacinação de adultos no mundo e foi acompanhada de perto por observadores internacionais de países como China e Índia, que também se preparam para realizar iniciativas dessa magnitude. "O Brasil não vinha conseguindo controlar adequadamente a doença (em 2007 ocorreram surtos da doença em vários Estados, principalmente RS e RJ)", reconheceu. Outra dificuldade, para o ministro, era como atrair para os postos de saúde esses jovens adultos. "Todo mundo está acostumado a levar os filhos, mas não tem o hábito de ir para vacinar a si próprio." A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Marília Bulhões, detalhou como foi a estratégia para atrair o público-alvo. "Ficou comprovado que não se pode apenas esperar, quando tivermos de vacinar adolescentes e adultos nós temos de ir atrás deles. Com quatro pessoas e uma caixa térmica já temos um posto volante." Essas equipes foram até os locais que esses jovens e adultos circulam: praias, estações rodoviárias e de metrô, aeroportos e até mesmo paradas gays. "O que não faltou foi criatividade." ALCANCE 67,2 milhões de pessoas foram vacinadas, sendo 34,8 milhões mulheres e 32,4 milhões, homens R$ 158,5 milhões foi o custo da campanha, coberto pelo Ministério da Saúde; desse total, R$ 135,2 milhões foram gastos em vacinas 220 mil pessoas foram mobilizadas, entre voluntários e servidores da saúde