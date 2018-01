2 mil católicos fazem procissão em Aparecida

Cerca de dois mil católicos estiveram no Morro do Cruzeiro, na cidade de Aparecida, na manhã de ontem, celebrando o feriado da Paixão de Cristo. A penitência, tradicional desde os anos 70, reuniu fiéis da região do Vale do Paraíba e do interior do Estado de São Paulo. Por volta das 4h30 da manhã, os católicos já se concentravam na subida do morro. A pé, descalços e levando velas, os fiéis percorreram as 14 estações da via-sacra, relembrando os sacrifícios de Jesus antes de sua crucificação e morte, segundo a tradição católica. A dona de casa Maria Helena Bento, de 60 anos, parecia bastante disposta, mesmo subindo com dificuldade. "Antes vinha com minha mãe, que morreu. Agora venho sozinha mesmo e quero vir até quando Deus me der saúde." O aposentado Claudevir Cássio também levantou cedo e enfrentou o cansaço. "Viemos de Guaratinguetá. Acordei às 2 horas da manhã e, às 3, já estava na igreja rezando. Para minha família, é um dia de sacrifício em agradecimento ao sacrifício de Jesus Cristo por nós." A subida do morro demorou cerca de duas horas. Ao final, os católicos ainda participaram de uma missa, no alto do Morro do Cruzeiro. A peregrinação é uma das mais tradicionais em Aparecida. Ainda no Santuário Nacional, que ontem recebeu cerca de 25 mil católicos durante todo dia, houve celebração da Paixão de Cristo, às 15 horas e descida do morro, às 17 horas. Neste sábado, a programação começa bem cedo, com celebrações a partir das 6 horas, seguindo até às 22 horas. No domingo de Páscoa o Santuário Nacional de Aparecida preparou sete missas, a partir das 5h30. As celebrações de Páscoa vão acontecer também às 8, 10, 12, 14, 16 e 18 horas.