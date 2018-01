2,5 milhões contraíram aids em 2007, diz ONU

Relatório anual do Programa da ONU sobre HIV/Aids (Unaids) apontou ontem que o porcentual de adultos portadores do vírus permanece estável em 0,8% da população mundial, ainda que revisão estatística tenha apontado queda do número absoluto de infectados de 39,5 milhões em 2006 para 33,3 milhões neste ano. Em 2007, 2,5 milhões de pessoas contraíram o HIV. A ONU fez apelo para que não se relaxe na luta contra a aids, sob pena de recrudescimento da epidemia que, a cada dia, infecta 6,8 mil pessoas e mata 5,7 mil no mundo.