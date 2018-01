160 mil devem visitar Santuário de Aparecida

Pelo menos 160 mil pessoas são esperadas hoje no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o maior centro de peregrinação do País, durante a festa em homenagem à Padroeira do Brasil. Ontem, em Aparecida, a cidade já estava lotada e não era difícil ver os fiéis rezando, pagando promessas e cumprindo o trajeto da passarela de joelhos. "Vim pela primeira vez para agradecer e estou muito emocionado. A fé supera a dor", disse o motoboy Valmir dos Santos, que mora na capital paulista. A passarela, de quase 400 metros de comprimento, é um dos locais preferidos para os fiéis que pagam promessas de joelhos, fazendo o percurso da basílica velha ao santuário. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, há quase 300 anos. Desde então, as comemorações acontecem todos os anos nesta data. Neste 12 de outubro, o Santuário Nacional de Aparecida programou quatro missas: às 5h30, 8, 10 e 13 horas. A mais concorrida é a das 10 horas, rezada por d. Raymundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida. Nessa celebração são esperadas cerca de 45 mil pessoas. Haverá ainda uma oração especial à Nossa Senhora ao meio-dia e procissão às 16 horas. No roteiro do devoto de Nossa Senhora, nas dependências da Basílica, estão a imagem original, a Sala dos Milagres e a Sala das Velas. Segundo a administração do Santuário, esses são os três lugares mais freqüentados pelos romeiros. Além disso, há o Centro de Apoio ao Romeiro, também conhecido como "shopping do romeiro", com quase 700 lojas. O grande volume de romeiros fez a prefeitura do município instalar postos de atendimento ao turista na entrada da cidade e bolsões de estacionamento com cerca de 500 vagas. No pátio do Santuário cabem cerca de 4 mil carros e 2 mil ônibus. O preço no estacionamento é cobrado por 24 horas de permanência do veículo. Carros pagam R$ 7, vans R$ 10 e ônibus R$ 28. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 200 mil pessoas devem passar por Aparecida de hoje a domingo, o que significa muito movimento na Rodovia Presidente Dutra. As entradas da cidade ficam nos quilômetros 71 e 74, onde o patrulhamento deve ser reforçado. A concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, também instalou postos de informações e vai colocar viaturas nos acessos para garantir a fluidez no trânsito.