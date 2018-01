Neste ano, a novidade foi o 1.º Prêmio Estadão.com, que reconhecerá anualmente o trabalho jornalístico realizado pelo portal do Grupo Estado. A equipe coordenada por Daniel Jelin venceu na categoria infografia/especiais por "Geografia do Voto" (www.estadao.com.br/e/geografiadovoto), uma página que mostra aos internautas o desempenho eleitoral dos principais partidos políticos nas últimas quatro eleições no País. Rodrigo Savazoni, Cláudio Augusto e Giuliana Correia levaram o prêmio de integração/multimídia por "Vereador Digital" (www.estadao.com.br/vereadordigital), ferramenta que reuniu o perfil de 800 candidatos a vereador em São Paulo. REPORTAGEM ESPECIAL - 1.º: ?Sobrevivemos?, Bruno Paes Manso; 2.º: ?Quase 4 décadas vividas no HC?, Emílio Sant?Anna; 3.º: ?Engenheiro brasileiro torturado no Iraque?, Alexandre Rodrigues EDIÇÃO - 1.º: Esportes, cobertura da Olimpíada; 2.º: Cidades, caderno especial sobre mortes no trânsito; 3.º: Nacional, cobertura das eleições INFOGRAFIA - 1.º: ?Baleias Francas no Litoral Sul?, Glauco Lara; 2.º: ?Ponte Estaiada?, Glauco Lara e Farrell; 3.º: ?180 anos da Faculdade de Direito no Largo de S. Francisco?, Marcos Müller FOTOGRAFIA - 1.º: ?O vôo de Maurren Maggi?, Jonne Roriz; 2.º: ?Poluição no Rio Tietê?, Patrícia Santos; 3.º: ?Raul dá cotovelada em Lula?, Dida Sampaio REPORTAGEM - 1.º: ?Cartões Corporativos?, Sônia Filgueiras; 2.º: ?Cobertura da Guerra na Ossétia do Sul?, Lourival Sant?Anna; 3.º: ?Entrevista com Denise Abreu?, Mariana Barbosa e Ricardo Grimbaum SERVIÇOS - 1.º: ?Gastronópolis?, Evelin Fomin e equipe; 2.º: ?100% Cacau?, Luiz Américo Camargo e Patrícia Ferraz; 3.º: ?A onda do slow travel?, Ana Sacoman e Carla Miranda DIAGRAMAÇÃO - 1.º: ?200 anos da chegada da família real?, Maria Suely Andreazzi e Jairo Rodrigues; 2.º: ?Centenário de Machado de Assis?, Andrea Pahim; 3.º: ?Do jeito que o quiabo gosta?, Maria Suely Andreazzi ILUSTRAÇÃO - 1.º: ?Engenheiro brasileiro torturado no Iraque?, Farrell e William Mariotto; 2.º: ?Caricatura de Julio Cortázar?, Eduardo Baptistão; 3.º: ?Caricatura de Alan Greenspan?, Carlinhos