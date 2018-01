1,8 milhão de alunos serão avaliados em SP

O polêmico bônus na remuneração dos professores da rede básica do Estado dependerá do desempenho de1,8 milhão de alunos em provas aplicadas hoje e amanhã. Pela primeira vez, as notas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), aplicado todos os anos, envolverá retorno financeiro para os docentes das escolas que atingirem suas metas. Cada equipe escolar poderá receber o equivalente a 2,9 salários extras. O Saresp será aplicado a todos os alunos de escolas estaduais na 2ª, 4ª, 6ª, e 8ª série do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. A prova será composta por questões abertas e de múltipla escolha em português e matemática. Além disso, todos terão de fazer uma redação, que pode ser relato de experiência pessoal, produção de carta ou artigo de opinião. "É importante que os alunos e seus pais ou responsáveis levem a sério a avaliação. As provas são formuladas para identificar da melhor maneira o nível de cada estudante", afirma a secretária da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Para Conceição Aparecida Rima Cruz, diretora da Escola Estadual Nelson Fernandes, o Saresp desse ano, por envolver o bônus, envolve uma preparação feita durante todo o ano pelos professores. "Estão todos preparados e o retorno será justo, terá um critério", afirma ela, que deverá aplicar a prova em outra escola, já que os professores não aplicarão a avaliação para seus próprios alunos. O Saresp também terá participação voluntária de 233 municípios, 175 escolas da rede Sesi e 53 colégios particulares. O EXAME Avaliação: O Saresp será aplicado na própria escola do aluno, no horário regular de aula Equipe: Cerca de 65 mil professores aplicarão a prova, mas em escolas distintas daquelas onde trabalham; apenas na 2.ª série, serão os mesmos professores, só que com troca de turmas Vigilância: Cada escola terá três pais e monitores externos para acompanhar a aplicação