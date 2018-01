Zilu revela que ainda ama Zezé di Camargo

Declaração da empresária impressionou a produção do programa Foto: Instagram/ @zilucamargooficial

Zilu Camargo é a entrevistada de Gugu Libertado da próxima quarta-feira, 24. Durante a conversa, a empresária revelou que ainda ama o ex-marido, Zezé di Camargo. A declaração surpreendeu a produção do programa.

A expectativa da produção era arrancar desabafos de Zilu a respeito do término conturbado com o ex. O casal está separado desde 2012 e chegou a trocar farpas nas redes sociais.