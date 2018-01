Zilu Godói sente dores, é internada e aguarda para fazer cirurgia em São Paulo

Foto: Reprodução|Facebook

Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo, estaria internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, esperando para fazer uma cirurgia.

De acordo com o jornal O Dia, a socialite se internou há uma semana após sentir dores no queixo. Depois de uma série de exames, foi constatado que Zilu, que tem uma prótese de silicone no local, estava com uma infecção bacteriana.

O corpo clínico que trata de Zilu está tentando reverter o caso com o uso de antibióticos, no entanto, ela também deve ser submetida a uma cirurgia em breve.

Ainda segundo o jornal, Zilu estava tentando abafar essa sua internação postando fotos antigas em suas redes sociais.

No último domingo, porém, ela postou em seu Instagram que era "dia de almoço familiar e descanso merecido", mas a localização marcada na rede social apontava para o Hospital Sírio-Libanês.

Pouco tempo depois ela teria alterado a marcação.

A assessoria de imprensa do hospital não confirma que Zilu esteja internada.

Leia também no E+:

Megan Fox adia divórcio após descobrir sua terceira gravidez

Qual o lugar para os pequenos na rede SUS?