Zilu Camargo se envolve em acidente de carro e vai para hospital

. Foto: Reprodução / Instagram @zilucamargooficial

Zilu Camargo, ex-esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, se envolveu em um acidente de carro nesta sexta-feira, 6, na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

Um boletim de ocorrência por acidente de trânsito foi lavrado no 2º Distrito Policial de Barueri. Zilu teve ferimentos leves, de acordo com a Polícia, e foi socorrida ao hospital Albert Einstein, que também confirma a passagem da socialite no local.