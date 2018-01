Zilu Camargo homenageia domésticas no Instagram: 'Membros de nossa família!'

A socialite Zilu Camargo. Foto: Marina Malheiros / Estadão

Zilu Camargo, ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, publicou uma foto de Vera Cirino, que trabalha como empregada doméstica em sua casa há 24 anos, como forma de homenageá-la pelo Dia da Doméstica, comemorado nesta quinta-feira, 27.

"Hoje é Dia da Doméstica! Mas a Vera Cirino já faz parte da família por direito adquirido! Meu anjo, minha companhia, minha amiga e me conhece até no olhar. Parabéns pelo seu dia!", escreveu ela, ressaltando as mais de duas décadas de convivência, e estendendo as congratulações a todas as profissionais da área no país.

A maioria dos comentários recebidos por Zilu foram parabenizando-a pela homenagem e exaltando sua humildade.

Confira a postagem abaixo!