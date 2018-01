Zezé Di Camargo e Luciano trocam selinho durante evento

Cantores se beijaram durante entrevista ao canal The Paparazzis Foto: The Paparazzis/Divulgação

Os cantores Zezé di Camargo e Luciano trocaram um selinho nos bastidores da 45ª Expoingá, feira agropecuária que acontece em Maringá (PR). O beijo entre os irmãos aconteceu durante entrevista ao canal do YouTube The Paparazzis.

“Selinho é sinônimo de respeito entre irmãos”, explicou a dupla aos youtubers Flávio Júnior e Pedro Gomes. A dupla ainda desafiou os entrevistadores a repetir o gesto como forma de dizer ‘não ao preconceito’.

Essa não foi a primeira vez que Zezé e Luciano se beijaram publicamente. No ano passado, eles aproveitaram rumores de uma briga entre os dois e trocaram um selinho no Dia Internacional do Beijo - celebrado em 13 de abril. O vídeo foi divulgado no Snapchat de Gabriele Lacerda, namorada de Zezé.