Zezé Di Camargo confirma que Wanessa agrediu sua namorada de um jeito 'covarde'

Graciele e Zezé namoram desde o fim do casamento do cantor com Zilu Foto: Facebook

O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais durante o fim de semana para confirmar o boato de que sua filha, a cantora Wanessa, teria agredido a sua namorada, Graciele Lacerda. "Uma agressão covarde e inesperada", escreveu o sertanejo no seu Instagram no sábado, 5. O post foi apagado em seguida.

A briga teria acontecido há 5 anos, mas ganhou os holofotes na semana passada após o colunista Léo Dias ter falado sobre a confusão em um programa do SBT.

"Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás. Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Não sou hipócrita e acho que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Agora, o engraçado é que isso aconteceu há uns cinco anos mais ou menos e só veio à tona agora. Por que será?”, escreveu Zezé no post.

Nem Wanessaa nem Graciele se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.

Foto: Denise Andrade/Estadão

Polêmica com Zilu. Também na última semana, Zezé Di Camargo foi acusado de atrasar o pagamento da pensão de sua ex-mulher, Zilu. Pelas redes sociais, tanto a ex-esposa quanto Wanessa saíram em defesa do cantor, desmentindo a acusação. "Fiquei indignada com a repercussão de mais uma noticia envolvendo a minha separação. Dizer o quanto foi difícil separar de um homem digno, honesto e batalhador como você é até redundante. Mas não somos os primeiros nem seremos os últimos ou únicos a oficializar o fim de uma relação", escreveu Zilu. Wanessa rasgou elogios ao pai, dizendo que "a verdade prevalecerá".