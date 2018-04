Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém: 'Mais amor!'

Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para as crianças de Xerém. Foto: Instagram / @zecapagodinho

O cantor Zeca Pagodinho aproveitou o domingo para distribuir ovos de Páscoa e brinquedos para crianças humildes na região de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

"Que todos possam renascer no espírito do amor, solidariedade, luz e harmonia entre os seres! O mundo está precisando de mais amor entre os seus! Feliz Páscoa, família do samba!", escreveu Zeca na foto em que aparece ao lado de diversas crianças alegres com os presentes.

Confira a publicação abaixo (clique na seta para a direita sobre a foto para ver a outra imagem):