Zeca Pagodinho aproveita passeio em Nova York para 'conhecer' Minion e outros personagens

O cantor Zeca Pagodinho publicou em seu perfil no Facebook diversas imagens de seu passeio à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Aque chama mais atenção é uma na qual aparece ao lado de um Minion, do filme Meu Malvado Favorito, e de Elsa e Olaf, do filme Frozen- Uma Aventura Congelante.

Também entraram para a lista personagens da Disney, da Vila Sésamo, e do mundo dos super-heróis, como Minnie, Elmo, Hulk e Homem de Ferro.

Além disso, Zeca também chamou atenção por usar uma camisa bem-humorada estampando a frase: "Amigo nunca fiz bebendo leite. Amigo não criei bebendo chá".

Zeca esteve no país para realizar dois shows, nas cidades de Revere, em Boston, e Newark, em Nova Jersey. Nos intervalos entre as apresentações, aproveitou o merecido descanso para conhecer melhor a região.

Confira outras fotos da viagem do cantor aos Estados Unidos!

Veja também a reação nas redes:

Hoje eu acordei só o zeca pagodinho na foto com um minion — the wife of pablo (@saladafresca) 29 de junho de 2016

Quando eu crescer eu quero ser igual ao Zeca pagodinho — Sabrina (@_Saabrinab) 29 de junho de 2016

A camiseta do zeca pagodinho na primeira foto eu ADOREI — carente & safada (@stopth3world) 29 de junho de 2016

Gente, que coisa maravilhosa as fotos das férias do Zeca Pagodinho em NY. Certamente umas das melhores coisas que vou ver hj. — Débora Monaski (@deboratalves) 29 de junho de 2016

Estava tentando arrumar uma explicação do motivo pelo qual todos gostam do Zeca Pagodinho. E foi numa letra dele que encontrei a resposta. — Anderson Oliveira (@mundodeandy) 29 de junho de 2016