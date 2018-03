'Zebeleo': Após polêmicas, projeto de financiamento para hamburgueria é cancelado

Trio de amigos empreendedores lançou campanha para arrecadar R$ 200 mil. Foto: Reprodução/Instagram

Na última quinta-feira, 25, Zé Soares, Bel Pesce e Leonardo Young lançaram um financiamento coletivo para abrir uma hamburgueria gourmet em São Paulo e, imediatamente, revoltaram os brasileiros. As críticas foram tantas que, um dia depois, a a iniciativa foi por água abaixo.

Young, o vencedor da terceira temporada do MasterChef Brasil, postou uma imagem em seu Instagram lamentando a má repercussão do projeto e revelando que o pedido de financiamento foi repensado. Ele garante, porém, que a ideia de abrir a hamburgueria 'Zebeleo' continua.

"O lançamento do nosso novo projeto, a Hamburgueria Zebeléo, gerou polêmica que ontem tomou conta da internet. O objetivo era utilizar uma ferramenta já consagrada e conhecida mundialmente para a viabilização de negócios com a participação do público de maneira opcional (...) Reconhecemos que pecamos ao lançar o projeto sem detalhar os princípios e mecanismos deste tipo de ferramenta. Temos sede por empreender e o projeto ainda está de pé! Estamos construindo cada detalhe da hamburgueria com muito carinho para em breve lançar a Zebeléo!", escreveu Young na legenda de uma foto no Instagram.

A ideia do trio era arrecadar R$ 200 mil em dois meses para abrir o restaurante. O problema é que a ideia veio justamente de três jovens de classe média alta que, aparentemente, não precisam de doações e é claro que a internet não gostou nada disso. Confira as melhores reações:

in brazilian portuguese we don't say playboyzinho cara de pau we say zebeléo and i think that’s beautiful. #zebeléo — Leandro Dias (@leoalvesdias) 26 de agosto de 2016

to um pouco atrasada mas quero rir do zebeléo também — Snap: Prixoca (@prixoca) 26 de agosto de 2016

Zebeléo acordou na sexta e tomou o remedinho q tava faltando pic.twitter.com/F0SBZ0Rfk7 — Valentina (@JRValentina3) 26 de agosto de 2016

Gente vou comemorar meu niver no zebeleo com direito a hambúrguer empreendedor e carimbo especial no seu passaporte seja lá o que for isso — Bruno Carvalho (@bcarvalhobc) 26 de agosto de 2016

Acho muito maneiro que a mina estudou no MIT para aparecer com o nome ZEBELEO. E reclamam do ensino brasileiro.... — Caio, O Teixeira (@caio_o_teixeira) 26 de agosto de 2016

O legal é que agora podemos usar outro termo para alguém cara de pau: Muito zebeléo da sua parte — Raquel Alves (@Quel_ah) 26 de agosto de 2016

Depois da Hamburgueria Zebeléo, faremos um crowd founding pra comprar uma mesa de DJ pra algum ex-bbb qualquer. — Camila Castilhos (@CamilaCastilhos) 26 de agosto de 2016

