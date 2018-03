Zayn Malik e Gigi Hadid teriam terminado o namoro

Foto: Bang Showbiz

Gigi Hadid e Zayn Malik teriam terminado seu relacionamento. A modelo, de 21 anos, e o cantor, de 23, estariam dando um tempo em seu romance de sete meses, embora amigos os acreditem que é provável que eles possam se reconciliar em breve.

"Zayn e Gigi se separaram, mas provavelmente eles podem voltar a ficar juntos amanhã. É muito incerto o que está acontecendo entre eles agora. Eles estavam tendo alguns problemas ultimamente que envolviam comunicação e se dar bem", disse uma fonte ao E! News.

"Gigi está realmente triste sobre isso, no entanto, e de certa forma gostaria de fazer [o relacionamento] dar certo. É mais sobre aquele contato constante com Zayn que ela sente falta e eles ficaram muito próximos", completou.

O casal estaria entre idas e vindas recentemente e teve uma grande briga na festa de aniversário de Gigi em Los Angeles, no mês de abril. "Durante seu aniversário, eles estavam brigando. Eles se separaram e voltaram a ficar juntos algumas vezes", disse a fonte.

Embora eles estavam namorando há sete meses, Zayn e Gigi só fizeram sua estreia no tapete vermelho no mês passado, quando participaram do Met Gala 2016.

A separação de Zayn e Gigi surpreendeu os fãs, uma vez que em abril foi alegado que a beldade estava planejando desistir de sua vida em Nova York para estabelecer-se com seu namorado em Los Angeles, porque ela não conseguia suportar ficar longe dele.