Zayn Malik cancela show por 'ansiedade extrema'

Show na Autism Rocks Arena estava previsto para dia 7 de outubro Foto: Reprodução/Twitter

O cantor Zayn Malik, ex-membro do One Drection, cancelou um show previsto para o dia 7 de outubro em Dubai por 'ansiedade extrema'. "Caros fãs, eu tenho trabalhado nos últimos três meses para superar minha ansiedade em grandes performances solo", escreveu na mensagem enviada pela empresa responsável pelos ingressos.

Leia também: Zayn Malik e Gigi Hadid reatam o namoro

"Eu sinto que estou progredindo, mas reconheci hoje que não me sinto suficientemente confiante para seguir em frente com o show planejado para outubro em Dubai." Ele pediu desculpas e afirmou que o valor do ingresso será devolvido, além de agradecer aos fãs pelo apoio.

Em junho, Zayn cancelou um show no Reino Unido pelo mesmo motivo. Na época, a modelo Gigi Hadid postou em seu Twitter uma mensagem de apoio ao namorado.