Zac Efron se reencontra com Corbin Bleu e Lucas Grabeel, parceiros de 'High School Musical'

Zac Efron se reencontra com parceiros de elenco de High School Musical. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Zac Efron não tem nada contra High School Musical, apesar dos boatos: ele se reencontrou com Corbin Bleu e Lucas Grabeel, companheiros de elenco do filme, e postou uma foto do trio em seu Instagram.

"Lucas Grabeel e eu vimos Corbin Bleu dançar no AR como Fred Astaire (um dançarino americano) na última noite. Ele fez sapateado na música Firecracker e colocou fogo no palco com seus movimentos. Assistam Holiday Inn Musical”, escreveu o ator na legenda.

Desde o fim da trilogia, há boatos de que Zac teria se arrependido de fazer o filme e que não se dá bem com os antigos colegas de equipe. As críticas ficaram ainda maiores quando ele não compareceu ao encontro de 10 anos de HSM, mesmo que ele tenha desmentido todas essas críticas.

Grabeel também compartilhou uma imagem do momento, com a legenda "apenas alguns dos wildcats [time de futebol do filme High School Musical] no palco da Broadway. Corbin Bleu foi ótimo noite passada no Holiday Inn Musical. Muito amor por esses caras".