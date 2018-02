Yudi Tamashiro pega Maisa no colo em reencontro no SBT

Yudi Tamashiro Foto: Instagram/@yuditamashiro

Um reencontro deixou telespectadores com nostalgia, nesta quinta-feira. Maisa Silva e Yudi Tamashiro, ex apresentadores do programa Bom Dia & Cia, estiveram juntos no SBT.

Os dois participaram da gravação do programa do Silvio Santos, ao lado de Sérgio Mallandro, Mara Maravilha e Simony, e registraram o encontro de maneira divertida nas redes sociais.

Posando para foto no colo de Yudi, Maisa explicou "porque no dia em que nos conhecemos ele me pegou no colo... agora já tá difícil, né?".

"Só ela cresceu" foi a legenda que Yudi usou para repostar a mesma imagem.

Maisa também tirou fotos com Simony e a cantora postou com legenda carinhosa. Veja: