Youtubers se revoltam com decisão de operadoras em limitar internet

Foto: Reprodução / Youtube

Diversos youtubers utilizaram seus canais para se posicionar contra o sistema que faz com que as operadoras de banda larga fixa possam restringir o acesso da internet após o fim da franquia de seus usuários.

Felipe Neto fez uma crítica bem humorada, sugerindo situações para mostrar como as pessoas substituiriam as redes sociais em suas vidas, para depois falar em tom mais sério.

Já Leon e Nilce, do Cadê a Chave, fizeram uma comparação com o modelo de franquia utilizado em outros países, considerado menos "proibitivo" por eles.

Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia, tentou fazer o público compreender a situação através da comparação com os planos de internet geralmente usados nos celulares do país.

Outros canais como Saga do Cellbit, MixReynold e MrPoladoful também fizeram videos criticando a situação.

A Anatel (Agência Nacional de telecomunicações) determinou nesta segunda-feira, 18, a suspensão deste tipo de mecanismo por parte das operadoras por 90 dias.

Leia também no E+:

Celso Portiolli reclama de seu próprio programa: 'Nada é tão ruim que não possa piorar'

Após expulsar fã de palco, Anitta tenta se defender em rede social

A 'Coachellização' do mundo

Confira os videos abaixo: