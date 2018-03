Youtubers mostram o Rio ao mundo através de suas experiências e impressões

Foto: Divulgação

Os Jogos Olímpicos atraíram os olhares do mundo todo para o Rio de Janeiro. Muitos vieram, outros não puderam. Mas, seguidores de youtubers influentes do mundo todo não ficaram sem conhecer um pouco mais da cidade e do estilo de vida carioca por meio do olhar dos seus ídolos. O YouTube convidou algumas personalidades de canais influentes dessa plataforma para conhecer a cidade e mostrar curiosidades e experiências através de vídeos e transmissões ao vivo que relatam suas descobertas e impressões.

A seleção de youtubers, que juntos reúnem mais de 26 milhões de fãs, fez transmissões ao vivo na plataforma de live streaming do YouTube e pelas câmeras 360° espalhadas pelo Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões de pessoas acompanharam os criadores contando suas experiências na cidade maravilhosa, que incluem desde tatuagens até passeios de barco pela baía de Guanabara.



Youtubers mostram o Rio através de suas experiências e impressões









Do Brasil, foram convidados Felipe Castanhari, do canal oficialnostalgia, Mederijohn Lemos Ferreira Corumbá, do 5algumacoisa, e Tatiane Cristina Ferreira, a Taty Ferreira, do Acidez Feminina. Esta última, aliás, recepcionou alguns companheiros de plataforma durante suas estadias no País. "Recebi os dois mexicanos (dos canais Luisito Rey e CaELiKe). Eles gostaram muito de tudo o que viram. A barreira da língua foi quebrada logo no primeiro dia", conta Taty.

A youtuber relata ainda que a experiência fez com que ela mudasse a sua visão e opinião sobre o Rio. "Voltei de lá com uma impressão diferente sobre a cidade e sobre a infraestrutura dos jogos. Antes, só escutava notícias negativas e críticas. Depois dessa experiência acabei percebendo que o clichê da 'Cidade Maravilhosa' tem, realmente, toda a razão de ser. Me senti muito segura lá, não tivemos nenhum problema. Fui a vários lugares - alguns que nem sabia que existiam - e foi tudo muito legal. Foi só alegria. Recomendo!", disse.

Ficou curioso sobre o que os youtubers viram, viveram e filmaram durante a Olimpíada Rio 2016? Confira os principais lives que ocorreram no Rio de Janeiro:

Luisito Rey

Luis Angel Torres Hernandez - México

O mexicano Luisito Rey é um dos youtubers mais antigos no país, tendo início no canal em 2006. Atualmente, Luisito já participou de reality shows no México e conta com mais de 5 milhões de inscritos em seu canal.

CaELiKe

Caeli Lopez - México

A youtuber mexicana é uma das sensações da plataforma no país, com mais de 7 milhões de inscritos. Sempre falando de temas do cotidiano de maneira irreverente, seus vídeos mais populares são "MI PRIMERA VEZ!!!" e "LO QUE HACEN LAS MUJERES CUANDO ESTAN SOLAS"

Mr. Ben Brown

Ben Brown - BenBrown100 - Inglaterra

Duas vezes campeão mundial de Kayak, Ben Brown iniciou o canal em 2006, para publicar vídeos de suas aventuras nos rios. Atualmente, o inglês possui meio milhão de inscritos e seus vídeos de esporte já atingiram 95 milhões de visualizações.

Acidez Feminina

Tatiane Cristina Ferreira - Brasil

A brasileira Taty Ferreira é conhecida por falar o que pensa e abordar temas relacionados ao universo feminino em seu canal, que tem mais de 1 milhão de inscritos. Taty produz conteúdo para a internet desde de 2009 e, em 2010 e 2011, foi eleita a musa da internet pela agência YouPix. Além disso, foi considerada uma das criadoras revelação pelo YouTube em 2013.

5 AlgumaCoisa

Mederijohn Lemos Ferreira Corumbá - Brasil

Mederijohn é um dos criadores do Galo Frito, um dos maiores canais do YouTube, com mais de 8 milhões inscritos. Também é criador e dublador do 5 Alguma Coisa, que tem mais de 3 milhões inscritos e criador do canal Mederi Show, com 300 mil inscritos. Mederijohn trabalha com vídeos desde 2003. O Galo Frito teve início em 2006 e inicialmente o projeto era voltado para a TV, contudo, em 2007 os criadores decidiram focar no YouTube e foi então que o começou a ter mais visibilidade.