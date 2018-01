Youtubers brasileiros vão participar de filme

'Internet - O Filme' terá participação de youtubers. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de canais com milhões de inscritos e livros escritos por youtubers com grande sucesso de vendas, agora o YouTube vai partir para o mundo do cinema. Internet – O Filme vai reunir vários youtubers e tem estreia prevista para 23 de fevereiro de 2017.

A sinopse do longa ainda não foi divulgada, mas alguns nomes do elenco já foram confirmados: Kéfera Buchmann, Júlio Cocielo, Felipe Castanhari, Cauê Moura, Bruno Sutter, Pathy dos Reis, Whindersson Nunes e Luba.

Os nomes foram confirmados por meio de uma foto publicada no Twitter da Paris Filmes Brasil. O filme será dirigido por Filippo Capuzzi.