YouTuber tem infecção após implante de silicone no bumbum e mostra resultado na web

YouTuber teve de retirar a prótese Foto: Instagram / @camillauckers

A YouTuber Camilla Uckers está com a locomoção reduzida após ter infecção causada por uma prótese de silicone no bumbum. Ela foi internada às pressas e teve de retirar a prótese.

A jovem relatou em seu Instagram que estava no Rio de Janeiro quando seu bumbum começou a expelir pus. Ela foi para o hospital e lá recebeu a informação de que teria de remover a prótese pois corria risco de vida.

“Eu vivo pelos meus seguidores, faço vídeos, todo mundo sabia dessa prótese. O que eu ia falar agora? Eu tive que tirar essa prótese por minha saúde”, explicou Camilla sobre os pensamentos que teve ao ouvir as palavras do médico.

Mas como sua vida estava em perigo, não teve alternativa. Pegou um avião e voltou para Fortaleza, onde uma ambulância já a esperava no aeroporto e a levou ao hospital.

“Eu estava com febre e infecção muito grande. Quase morri, tirei a prótese”, contou. Agora ela vive as consequências da infecção. O problema afetou seu nervo ciático e ela não consegue andar. Por meio de vídeo em seu Instagram, ela contou que toma muitos medicamentos para diminuir as dores que tem sentido.

Camilla Uckers havia causado polêmica em 2017 ao divulgar vídeos de suas cirurgias. Ela fez lipoaspiração, implante de prótese de silicone no bumbum e rinoplastia de uma vez só. “Eu acho que não podia ter sido feito tudo ao mesmo tempo. Eu estou bem debilitada, já perdi quatro quilos”.

Agora, ela pede ajuda de cirurgiões para que volte a andar. E afirma que não tentará mais o procedimento de implante de prótese no bumbum. “Talvez isso seja para eu não pensar mais nisso de plástica, me aceitar do jeito que sou sem precisar fazer muitas mudanças”, disse.

Internautas afirmaram nas redes sociais que ela teria ganhado a cirurgia plástica como uma forma de divulgar o trabalho do cirurgião.

Confira:

Gente eu tô horrorizada com a situação da recuperação pós cirúrgica da Camila Uckers não sei nem o que dizer ... pic.twitter.com/DS2oUchB8t — bruna (@brubstuita) 12 de janeiro de 2018

ESCLARECIMENTO. Parte 1 de 3 Uma publicação compartilhada por Camilla Uckers (@camillauckers) em 11 de Jan, 2018 às 2:48 PST

ESCLARECIMENTO Parte 2 de 3 Uma publicação compartilhada por Camilla Uckers (@camillauckers) em 11 de Jan, 2018 às 2:50 PST