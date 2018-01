Youtuber que filmou pessoa morta vai parar de publicar vídeos por um tempo após críticas

O youtuber Logan Paul. Foto: Twitter/@LoganPaul

Há alguns dias, o youtuber Logan Paul recebeu uma enxurrada de críticas após publicar um vídeo de uma pessoa que havia, supostamente, se suicidado em Aokigahara, no Japão. Agora, ele anunciou que não vai mais publicar vídeos por um tempo.

"Vou tirar um tempo para refletir. Nenhum vlog por um tempo, vejo vocês em breve", publicou Paul no Twitter. Anteriormente, ele já havia pedido desculpas pelo vídeo.

"Vamos começar: me desculpe. Eu nunca fui alvo de críticas como essas antes, porque nunca havia cometido um erro como esse antes. Eu estou cercado de boas pessoas e acredito que faço boas decisões, mas continuo sendo um ser humano. Eu posso errar. Eu não fiz isso por visualizações, eu tenho visualizações. Eu fiz isso porque pensei que poderia ter uma boa repercussão na internet sem causar uma enxurrada de negatividade. Essa nunca foi a intenção. Eu pretendia aumentar a conscientização para o suicídio e a prevenção do suicídio", escreveu ele no comunicado.

A atitude do youtuber gerou críticas por parte de artistas, como Aaron Paul. "Caro Logan Paul, como você ousa? Você me dá nojo. Não posso acreditar que tantos jovens sigam você. Tão triste! Espero que seu último vídeo faça seus seguidores acordarem. Você é puro lixo. Claro e simples. Suicídio não é uma piada. Vá apodrecer no inferno", escreveu Aaron. Sophie Turner, a Sansa de Game of Thrones, também se manifestou: "Logan Paul, você é um idiota, você não está aumentando a consciência, você está zombando".

