'Youtuber' Marcela Tavares é vaiada durante apresentação em Nova York

Foto: Reprodução/Facebook

No último final de semana, Marcela Tavares, que ficou conhecida por fazer vídeos no Facebook criticando personalidades e a situação política brasileira, apresentou-se num evento em Nova York e foi vaiada pela plateia após falar que "o Brasil tá tão horrível, tem tanto desemprego, que sites de empregos têm mais usuários que o Facebook".

A atriz, que se considera 'Facebooker' - pois posta a maioria de seus vídeos nessa rede social ao invés do YouTube - foi convidada pelos organizadores do evento para fazer a abertura do show do Skank na cidade.

Depois da apresentação, Marcela postou um vídeo em seu Facebook explicando o ocorrido. Ela conta que agradeceu e saiu do palco depois que foi vaiada, porque "não ia ficar no palco para ser vaiada (sic)". Marcela disse ainda que ficou "chateada", mas não está preocupada pois "a gente não consegue agradar todo mundo a todo o tempo".

Marcela ainda disse que não entendeu as vaias porque "realmente o Brasil está uma m***a", mas diz que ama o País e por isso reclama tanto. "A gente precisa reclamar para que o nosso país seja decente e a gente consiga viver nele felizes e com dignidade", disse.