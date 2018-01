Youtuber inesperado: Cid Moreira tem canal aos 89 anos

Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

O jornalista Cid Moreira, aos 89 anos de idade, mostra que acompanha os tempos modernos. O apresentador e locutor mantém desde o fim de 2016 um canal no YouTube: o Canal da Bíblia.

Apesar de bastante 'prafrentex', não dá para exigir que o jornalista esteja 100% por dentro da linguagem da internet. Não espere, por exemplo, ver Cid Moreira entrando numa caixa e se enviando pelo correio.

Dá para ter uma ideia do tom mais sóbrio e 'sereno' dos vídeos pela apresentação do canal. "Estou aqui para apresentar o Canal da Bíblia no Youtube - ambiente totalmente grátis - onde além de ouvir e ler a Bíblia na íntegra, de Gênesis a Apocalipse, você poderá também assistir a vídeos produzidos para cada um dos livros que compõem a Bíblia, de modo a permitir que você compreenda o Livro Sagrado", diz Moreira no conhecido tom de voz.

Apesar de recente, o canal já está recheado de vídeos com passagens bíblicas lidas por ele. Confira a apresentação: