Youtuber fitness compartilha luta contra câncer em suas redes sociais

Youtuber fitness americana foi diagnosticada com câncer de ovário. Foto: Reprodução/Instagram

Quem visitava as redes sociais de Cheyann Shaw, uma youtuber fitness americana, costumava ver dicas de alimentação e fotos na academia. Há algum tempo, porém, as imagens mudaram: a jovem descobriu um câncer de ovário e agora ela compartilha sua luta contra a doença nas redes.

Ela foi diagnosticada com câncer no dia 3 de agosto deste ano. Agora ela está fazendo quimioterapia e posta imagens de seu dia a dia no hospital e fala sobre a evolução de sua doença. Em todas as legendas, há algo em comum: sua esperança. "Eu não vou deixar o câncer vencer", escreveu ela em uma das fotos.

Cheyann explica que seu câncer é muito raro e que tem um tratamento difícil: "Eu tenho uma forma rara de câncer no ovário que, algumas vezes, não responde à quimioterapia. Esse é meu caso. Meu câncer não está respondendo à quimioterapia e meu tumor ficou ainda maior. Eu também descobri que eles não vão conseguir salvar nenhum dos meus óvulos e eu nunca poderei ter um filho”.

No mês passado, a youtuber passou por uma cirurgia de cinco horas de duração para tirar o tumor, na qual foram retirados baço, apêndice, parte do cólon do intestino grosso, seu útero, seus ovários e suas trompas.

Nas imagens, é visível sua perda de peso. "Como vocês podem ver, eu perdi toda a musculatura que demorei dois anos para construir", escreveu na legenda de uma foto de sua primeira vez na academia após receber o diagnóstico. “A imagem da esquerda é de antes de eu saber que tinha câncer, eu pesa, 59kg e 15% de gordura corporal. Ainda tinha um bumbum legal crescendo aí atrás", disse em outra imagem.

"Estou pesando 47 kg, isso é muito pouco para mim, tenho 1,65m de altura. Perdi tudo. O câncer tirou muito de mim: o corpo que eu trabalhei tão duro por dois anos para ter, a capacidade de ter e engravidar de meu próprio filho, meu cabelo e muito mais, mas uma coisa, com certeza, o câncer nunca vai tirar de mim: minha luta e minha fé", escreveu numa foto, mostrando que ainda tem muitas forças para lutar.