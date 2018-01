Youtuber contratado pelo governo fez posts racistas e homofóbicos no Twitter; confira

. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=ENIPdSbuafA

Atualizado em 17/02, às 19h25

O youtuber Lukas Marques, conhecido por seu trabalho no canal Você Sabia?, que conta com mais de 7 milhões de inscritos, chamou atenção nesta sexta-feira, 17, por conta de um vídeo publicado em seu canal há alguns meses. O tema do vídeo era a reforma do Ensino Médio, e, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, o canal teria recebido R$ 65 mil reais do governo de Michel Temer para falar bem da reforma.

Em seu Twitter oficial e verificado, porém, Lukas já fez postagens que não condizem em nada com boa educação. "Não sou racista, só acho que os pretos poderiam se f*** mais", escreveu em um.

Em outro, faz comentários homofóbicos: "Se eu sou gay? Aff! Vai paquerar seu pai... filho da p***! Depois não sabe porque uns gays aí morrem! Quer respeito? Respeite!".

Lukas até tentou apagar as postagens de seu perfil, mas o E+ foi mais rápido e conseguiu registrar as mensagens. Confira:

Tweets do youtuber Lukas Marques Foto:

As postagens vêm despertando a ira de muitos usuários da rede social:

todo dia um youtuber com milhões de inscritos que eu nunca tinha ouvido falar, hoje foi esse tal de lukas marques racista e homofóbico — zé (@zezorzan) 17 de fevereiro de 2017

Descobriram que o Youtuber contratato pelo Temer pra falar bem da reforma do ensino médio é racista, homofóbico e xenofóbico. — Pode chamar de Gui (@GuiTintel) 17 de fevereiro de 2017

@LukasMarqs bem preconceituoso, homofóbico, vendido e imparcial vc em!?!? — Lucas Dagosta (@lagogarto) 17 de fevereiro de 2017

é estranho um cara ter um canal chamado ''você sabia?'' que leva conhecimento p galera como o @LukasMarqs ser um homofóbico racista do krl — cyberslut (@K7jee) 17 de fevereiro de 2017

Eu achava que esse @LukasMarqs era só um péssimo "produtor" de conteúdo, mas pelo jeito o buraco é mais embaixo. Total lixo humano. — goa.stavo (@goxtav0) 17 de fevereiro de 2017

Após a repercussão, Lukas se justificou em seu Twitter:

Sobre meus tweets antigos, eu peço desculpas. Não é como eu penso e me arrependo de ter postado. Nunca tive a intenção de ofender ninguém. — Lukas Marques (@LukasMarqs) 17 de fevereiro de 2017

Não vamos mais falar sobre esses dois assuntos. Agora é bola pra frente e fazer conteúdo legal pra todo mundo que gosta do Você Sabia — Lukas Marques (@LukasMarqs) 17 de fevereiro de 2017

O canal também fez um post no Facebook em resposta às acusações de que os vídeos pagos pelo governo não teriam indicação de que eram conteúdo pago. Segundo o Você Sabia?, há indicações de que a publicação foi patrocinada e o vídeo segue as normas do Conar. Além disso, o canal justificou ter feito a publicação inicial: "Nós aceitamos falar sobre o tema porque achamos importante trazer para o nosso público o assunto." Veja o post completo: