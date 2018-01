Youtuber relata assédio de Vin Diesel durante entrevista

Vin Diesel assedia repórter do Warner Channel em entrevista. Foto: Reprodução/YouTube

A repórter do Warner Channel e youtuber Carol Moreira fez uma entrevista exclusiva com Vin Diesel durante sua passagem na Comic Con Experience, em São Paulo, no início do mês. Na última quarta-feira, 21, o vídeo da entrevista na íntegra foi publicado em seu canal mas, antes disso, a repórter fez uma introdução revelando que foi assediada pelo ator e que isso a incomodou.

"Durante a entrevista aconteceu uma coisa que coisa que eu não esperava: o Vin Diesel ficou 'apaixonado' por mim. Eu falo dessa forma porque ele começou meio que a me cantar no meio da entrevista, falar que eu era bonita. Ele me interrompeu três vezes para falar disso. Então vocês vão ver aí no vídeo que eu estava rindo, completamente desconfortável, eu só ria, só ria porque estava numa situação muito delicada. Mas a verdade é que eu não gostei disso, na hora eu não soube reagir, mas vocês vão ver que eu estava desconfortável, que não foi legal, que ele interrompeu o meu trabalho", disse Carol.

Então a entrevista começa e, quando o ator estava falando sobre Tom Hanks ser seu mentor, ele para e diz: "Deus, você é tão bonita! Meu Deus, ela é tão bonita, cara. Estou certo ou errado? Como eu posso fazer essa entrevista, ela é tão bonita", enquanto Carol diz: "Conte-me a sua história", e ele responde: "Fale comigo, baby, conte-me a sua história. Vamos sair daqui, vamos almoçar. Meu Deus, eu a amo, olhe como ela é linda. Uau, cara", deixando a repórter visivelmente envergonhada.

Ela então insiste em retornar ao assunto da entrevista. "Tom Hanks", diz Carol, e o ator continua. Em outro momento, ele a constrange novamente ao dizer: "Eu sou qualquer coisa como você, porque eu te amo. Cara, sério? Olha como ela é bonita. Como posso me sentar aqui e olhar para tanta beleza? Sério, ela é linda, estou apaixonado. Estou apaixonado pela entrevistadora", quando ela perguntou de um jogo que ele gostava. Ela então consegue retornar ao assunto anterior.

sério q vcs tão falando q a culpa é da carol pq ela n deu um corte no vin diesel??? pqp vcs são idiotas ou oq — aninha (@darexvil) 22 de dezembro de 2016

Vi a entrevista do Vin Diesel com a Carol e alem dele ter sido muito babaca, é impressão minha ou ele tava chapado? Meu deus que cara chato. — Daniel (@danlost10) 22 de dezembro de 2016

Ainda não vi a entrevista da Carol Moreira com o Vin Diesel, mas na boa? Levar cantada enquanto tu faz teu job deve dar um puta desconforto. — Pedro Strazza (@pedrosazevedo) 22 de dezembro de 2016

Vin Diesel ASSÉDIO COISA NENHUMA! FOI SÓ UM ELOGIO! AFF!! — Miih Góes (@mimi_salvatore) 22 de dezembro de 2016

Poucas horas depois, a entrevista já era um dos assuntos mais comentados das redes sociais e os internautas têm opiniões divididas: alguns acham que foi assédio, enquanto outros acreditam que o ator apenas queria elogiar a repórter. Assista a entrevista abaixo: