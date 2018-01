Yanna Lavigne promete doar roupas de sua bebê para seguidora

Yanna Lavigne e Madalena, sua filha com Bruno Gissoni. Foto: Instagram/@YannaLavigne

Desde que deu à luz Madalena, Yanna Lavigne tem publicado muitas fotos da menina em suas redes sociais. Em um post recente do Instagram, em que aparece ao lado da filha, uma seguidora comentou pedindo ajuda - e Yanna respondeu.

"Estou grávida de uma menina também. Não tenho nada. Se você morasse em São Paulo, pediria ajuda com as roupinhas usadas de sua bebê", comentou a internauta. A atriz respondeu, prometendo ajudar: "Querida, envio sim, me manda um direct".

A seguidora depois comenta que já enviou a mensagem, mas não se sabe se Yanna já doou as roupas.

Yanna Lavigne respondeu a seguidora que pediu doação de roupas de bebê. Foto: Instagram/@YannaLavigne