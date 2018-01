Xuxa se posiciona sobre assédio sexual

A apresentadora Xuxa escreveu sobre situações de assédio que sofreu ao longo de sua carreira. Foto: Wilton Junior/AE

Xuxa Meneghel vestiu a camisa da campanha Mexeu Com Uma Mexeu Com Todas (#chegadeassédio), movimento que estimula o respeito ao corpo e ao direito da mulher de dizer não. Embora a campanha tenha partido das atrizes da Rede Globo, a ideia se propagou e outras mulheres assumiram a causa.

Em sua coluna na revista Contigo nessa semana, Xuxa lembra de episódios de assédio que viveu em sua trajetória. Em um caso específico, ela era figurante no programa Planeta dos Homens, da Rede Globo. Sem citar nomes, a apresentadora comenta que por três vezes ouviu do diretor: "Menor (como era chamada), você vai sair comigo?" Ela diz que depois da terceira investida, o então diretor do programa disse que se a então figurante não aceitasse o convite, não precisaria voltar ao set de filmagem. "Sai e nunca mais voltei", escreveu na coluna.

Bem, Xuxa acabou voltando à Rede Globo para apresentar o Xou da Xuxa. Em seu texto, ela conta que se lembrava do diretor. "Eu não me esqueci do que havia acontecido. A gente nunca esquece". Segundo a apresentadora, é preciso ressaltar que o assunto do assédio envolve poder. "O poder do homem contra o dito 'sexo frágil', pois é assim que nós, mulheres, somos taxadas".

A apresentadora finaliza o texto apoiando a atitude de Su Tonani, figurinista que denunciou o assédio de José Mayer. "Pedir desculpa é o mínimo que alguém deve fazer. Eu nunca recebi um pedido de perdão pelo que aconteceu. Esses homens têm que ser expostos como está sendo feito".