Xuxa revela que prefere os fãs argentinos: 'É diferente'

Xuxa também prometeu ser confidente de Ivete. Foto: Iara Morselli / Estadão

Nem todos sabem, mas Xuxa, a eterna 'rainha dos baixinhos', também faz bastante sucesso com nossos vizinhos argentinos. Em entrevista ao jornal La Nacion, a apresentadora, ataualmente na Record TV, falou sobre as diferenças que sente no tratamento dos fãs nos dois países, e também sobre a possibilidade de voltar a trabalhar para um canal argentino.

"As pessoas me dizem: 'meus filhos cresceram com você e gostaria que agora meus netos cresçam com sua música, com seus programas'. Isso é maravilhoso. Às vezes, [as pessoas] têm me tratado melhor na Argentina do que no próprio Brasil. No meu País me amam muito, mas na Argentina é algo único. As pessoas do norte do Brasil são parecidas com vocês", disse Xuxa.

Em seguida, complementou, ao ser questionada se acreditava que os brasileiros deveriam apreciá-la mais: "Não é isso. Aqui, me amam, mas é diferente. Na Argentina são mais apaixonados. No Brasil, como me têm por perto, o amor se manifesta de forma diferente".

Perguntada sobre a possibilidade de retornar à Argentina, preferiu não afirmar nada, mas revelou: "O público mudou. Pessoas daqui foram fazer uma análise para ver o que poderia interessar para eu fazer lá [Argentina]. Certamente seria algo como apresentadora".

Sobre qual canal lhe interessaria mais, foi direta: "Telefe tem a prioridade. Nesse canal, entre outros programas, fizemos Juntos por un amiguito, e foi fantástico. Já tive conversas para o ano que vem, mas temos que fazer algo se realmente tiver público. Faz muito tempo que não faço nada de novo".

Em outro momento da entrevista, Xuxa revelou até mesmo ter torcido pela Argentina na final da última Copa do Mundo - quando o Brasil já estava eliminado: "No Brasil, algumas pessoas sentem ciúmes dos fãs argentinos. Não quero isso! Quando falam mal da Argentina, eu fico mal, então dizem: 'Xuxa está brava'. É que não me agrada que se fale mal da Argentina. Vocês me adoram. E não só as crianças, os adultos também me seguem. Sou parte de uma família. Quando as seleções de Argentina e Alemanha jogaram a final da Copa do Mundo de futebol, eu torci pela Argentina. Amo o país e sua gente".

Veja também: assim como Xuxa e Ivete Sangalo, conheça outros artistas que são amigos inseparáveis fora das telas