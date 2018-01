Xuxa posta foto com o pai: 'Infelizmente o velho Menega não está bem'

Xuxa agradece às orações por seu pai. Foto: Globo/Rafael Sorín

Na última quarta-feira, 15, Xuxa publicou uma foto ao lado do pai, Floriano Meneghel, e revelou que ele continua com a saúde debilitada.

"Infelizmente o velho Menega não está bem... Obrigada pelas orações", disse ela na legenda da foto no Facebook.

Desde o dia 24 de janeiro, Floriano está internado no hospital Samaritano, no Rio de Janerio, com infecção pulmonar e insuficiência respiratória, o que faz com que ele tenha de respirar com a ajuda de aparelhos.