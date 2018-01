Xuxa grava participação especial em longa do Porta dos Fundos

Foto: Divulgação

A apresentadora Xuxa Meneghel, 53 anos, fará uma participação especial no primeiro longa do coletivo Porta dos Fundos, intitulado Contrato Vitalício. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da produção. O filme, que tem estreia marcada para o dia 30 de junho, vai brincar com os batidores do mundo do entretenimento e, além da loira, terá no elenco nomes como Marilia Gabriela, o cantor Naldo e o humorista Sergio Mallandro.

No filme, Xuxa interpretará uma amiga do empresário de celebridades Ulisses, vivido por Luis Lobianco. Na cena em que aparecem juntos, os dois estão jogando baralho, e a eterna Rainha dos Baixinhos, durante as filmagens, chegou a dar dicas para o ator sobre o jogo.

A empolgação da apresentadora é tanta que, na última terça-feira, 12, ela postou diversas fotos com a equipe do Porta dos Fundos em sua conta no Instagram. E a recíproca foi verdadeira: a atriz Thati Lopes tirou até selfie com Xuxa.

Além da aparição em Contrato Vitalício, Xuxa também participará em uma das esquetes do grupo, ainda sem data para publicação no YouTube.

Confira fotos:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

