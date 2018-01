Xuxa e Luciano Huck lamentam a morte de Russo

Xuxa e Luciano Huck foram alguns dos artistas que lamentaram a morte de Russo nas redes sociais. Os dois apresentadores trabalharam com o assistente de palco, em períodos diferentes, na Globo.

"Russo, continue correndo de um lado pro outro e alegrando a todos, só que agora em um lugar especial. Você fez parte da minha historia, vai com Deus [sic]", escreveu Xuxa.

"Dedico o Caldeirão de hoje a ele. Foram muitos anos correndo pelo nosso estúdio. Muitas risadas. Russo é parte da história dos programas de auditório. Parte da história da TV no Brasil. Deixa muitas histórias e muitas lembranças. Vá em paz meu amigo querido", publicou Huck.

Outros artistas também homenagearam Russo, morto na manhã de sábado, 28, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar. O enterro foi realizado neste domingo, 29, no Cemitério de Xerém, no Rio de Janeiro.

"O verdadeiro Super-Homem é aquele que protege todos a sua volta com a força do seu amor. São esses os heróis que ficam de exemplos nobres pra história. Os que caminharam sempre com um sorriso no rosto, com a gentileza nos gestos, com palavras de afeto, sem armaduras, muito menos máscaras. Não precisam delas. São homens cobertos não por capas mas apenas pelo essencial no ser humano que é a alma do bem. Voe sem capa Russo. O céu te abraça hoje cheio de orgulho de um verdadeiro herói. Que sorte a do céu! Ele agora o tem", escreveu Danielle Winits.

Marina Elali, Sônia Abrão e Simony também homenagearam Russo em seus perfis nas redes sociais.

Russo , continue correndo de um lado pro outro e alegrando a todos, soh que agora em um lugar especial....vc fez parte da minha historia, vai com Deus✖ Uma foto publicada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Jan 28, 2017 às 2:38 PST