Xuxa é desprezada por 'fã' e confundida com Eliana em vídeo

Xuxa participou da nova esquete do grupo de humor Porta dos Fundos Foto: Reprodução/YouTube

Abriu suas redes sociais e deu de cara com a Xuxa sendo compartilhada por quase todos os amigos? Ótimo. Sinal de que você e sua turma já deram ótimas risadas com o novo vídeo do canal Porta dos Fundos.

Na encenação, Xuxa tenta se disfarçar com uma peruca e vai até a casa de uma suposta fã para lhe fazer uma surpresa. Após bater na porta, uma garota chamada Jéssica não reconhece a apresentadora e se recusa a deixá-la entrar em sua casa.

Chateada - ou como dizem nas redes sociais, "#xatiada" - por ter sido desprezada, Xuxa deixa o local e acaba confundida com a apresentadora Eliana. Assista abaixo:

Veja algumas das reações dos internautas no Twitter:

A Xuxa da Porta dos Fundos é a Xuxa q só durou o primeiro mês na Record. Imagem Xuxa é muito grande pra uma emissora com imagem tão pequena. — The Jonie (@The_Jonie) 7 de maio de 2016

fui mostrar ovídeo da Xuxa pra minha mãe ela não riu porque achou que era td verdade — pedro ivo (@morrepedro) 7 de maio de 2016

Sou eu, Xuxa Sou eu, Jéssica Oi Jéssica, tudo bem? Tava tudo meio médio agora tá tudo meio merda né. KKKKKKKKKKKKK https://t.co/Y9qtzI83Zf — sergião (@mdshenrique) 7 de maio de 2016

Morrendoooo com a Xuxa no Porta dos Fundos — FELIPE MARTINS (@martinsfe_) 7 de maio de 2016