Xuxa confirma presença em desfile de carnaval que vai homenagear Ivete

A apresentadora Xuxa vai desfilar em um carro alegórico da Grande Rio no carnaval de 2017. O enredo da escola de samba vai homenagear a cantora e amiga de Xuxa Ivete Sangalo. Segundo a coluna Retratos da Vida, o cantor Carlinhos Brown também estará em uma ala do desfile.

No entanto, a presença da apresentadora no Teleton, do SBT, ainda não foi confirmada.

No ano passado, Xuxa e Ivete fizeram uma dobradinha no programa, mas esse ano as coisas se complicaram um pouco, pois a baiana não foi liberada pela Rede Globo para comparecer na atração. A cantora baiana atua como "supertécnica" do 'The Voice Brasil'.

No lugar de Ivete, a Rede Globo liberou o ator Marcelo Serrado e o neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel, que deverá abrir o Teleton esse ano.

Esse ano, o Teleton espera arrecadar cerca de R$ 27 milhões, um milhão a mais do que no ano passado. Todo o dinheiro será destinado para a AACD.

O número de atrações que serão apresentadas também cresceu. Em 2015 foram 225, já esse ano serão 268, um recorde.

Entre outros artistas que confirmaram a participação estão os apresentadores do SBT, Anita, Victor e Léo, e Maiara e Maraisa, etc.