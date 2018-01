Ximbinha acusa Joelma de queimar seus sapatos e sumir com seus instrumentos

Joelma foi acusada por Ximbinha de ter queimado seus sapatos. Foto: Bang Showbiz

Joelma foi acusada por Ximbinha de ter queimado seus sapatos e desaparecido com alguns instrumentos e documentos.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a nova confusão na vida do ex-casal aconteceu quando um produtor que trabalha para o músico foi mostrar a mansão do casal em Alphaville, São Paulo, para uma pessoa que estava interessada em alugá-la.

Ao abrir o imóvel, o produtor teria se deparado com a bagunça. Caixas onde Ximbinha guardava guitarras e violões estavam vazias. Ao chegar na churrasqueira, encontrou mais de 200 pares de sapatos queimados.

O músico ainda não decidiu se vai ou não registrar um boletim de ocorrência, mas deverá conversar com seu advogado para tentar resolver a situação.

Ainda de acordo com a publicação, essa não é a primeira vez que isso acontece na vida do ex-casal. Durante o processo de separação, Joelma teria jogado roupas e pertences do ex pela janela do apartamento onde eles moravam em Recife.

Mas nesse caso Ximbinha deu sorte, pois um amigo do músico recolheu todas as suas coisas e depois devolveu ao guitarrista. Ximbinha e Joelma não foram encontrados para comentar o caso.