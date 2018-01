William Bonner volta ao Twitter para lamentar morte do jornalista Jorge Bastos Moreno

William Bonner 'quebrou o silêncio' nas redes sociais para lamentar a morte de Jorge Bastos Moreno. Foto: Cena do 'Jornal Nacional'/TV Globo

Na madrugada desta quarta-feira, 14, o colunista do O Globo Jorge Bastos Moreno morreu aos 63 anos. Segundo o jornal, o jornalista foi vítima de um edema agudo de pulmão devido a complicações cardiovasculares.

Após meses afastado das redes sociais, William Bonner quebrou o silêncio e lamentou, em seu Twitter, a morte do colega de profissão.

"Pausa no silêncio. Se o Jornalismo pudesse escolher a hora do descanso de seus ícones, não teria levado o Moreno num momento desses", tuitou Bonner. A última postagem dele na rede social foi no dia 29 de agosto do ano passado, quando anunciou que estava se divorciando de Fátima Bernardes.