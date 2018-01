William Bonner tira selfies ao lado de artistas no 'Troféu Melhores do Ano'

William Bonner no 'Troféu Melhores do Ano'. Foto: Instagram/@realwbonner

No último domingo, 10, a Globo premiou seus os destaques da dramaturgia, entretenimento, música e jornalismo de 2017 no Troféu Domingão – Melhores do Ano.

Um dos concorrentes era William Bonner. Ele perdeu o título na categoria Jornalismo para Sandra Annenberg, mas aproveitou o evento para tirar muitas selfies.

Usando a hashtag #tiotiete, – o âncora é conhecido como 'tio' no Twitter – Bonner publicou fotos ao lado de Pabllo Vittar (que ganhou na categoria Música do Ano), Anitta, Débora Falabella, Ana Vilela, Lília Cabral, Carol Duarte, Paolla Oliveira, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, Ivete Sangalo e outras personalidades.

Na maioria das imagens, Bonner se corta das fotos e deixa o 'tietado' em destaque. Confira algumas das selfies tiradas pelo 'tio':

