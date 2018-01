William Bonner publica relato emocionante sobre aceitação da morte do pai

William Bonner Foto: Divulgação / Globo

O jornalista William Bonner publicou um relato emocionante sobre sua forma de aceitação da morte de seu pai, ocorrida no fim do ano passado, 2016.

Bonner usou um objeto que o lembrava dos últimos momentos ao lado do pai para simbolizar a história: um par de sapatos que seu pai engraxava, mesmo que não precisassem de graxa.

"Todo sábado, pegava estrada às seis da manhã pra almoçar com meus pais. E calçava esses sapatos. Meu pai tinha 86 anos e um mieloma. É um câncer de agressividade baixa, comum em velhinhos. Em parte pela idade, em parte pela medicação, meu pai vivia naquele universo infantil dos senis. Emocionava-se com quase tudo, compreendia quase nada e se envolvia em repetições de afazeres e de dizeres", escreveu.

"Perguntava dezenas de vezes a mesma coisa e demonstrava surpresa a cada vez que ouvia a mesma resposta como se fosse única, inédita". Em seguida, Bonner transcreveu o diálogo que se repetia:

- Júnior, esse sapato não vê uma graxa há quanto tempo?

- Pai, esse sapato não leva graxa. É assim mesmo, fosco.

- Sei... Isso é falta de graxa! Que vexame! Me dá isso aqui que eu vou dar um trato.

"Não adiantava argumentar. Meu pai me fazia entregar os sapatos, que limpava com pano úmido. Aplicava cera marrom. Esperava secar. E lustrava por minutos seguidos, no vai e vem da escova marrom que usou por mais de 40 anos. Tingia de marrom o couro sem tintura. E lustrava o que não tinha brilho nenhum", prosseguiu.

Por fim, o apresentador falou sobre como foi seu 'reencontro' com os sapatos após 11 meses sem vê-los. E como lidou com a situação:

"Depois que o velhinho partiu, guardei esses sapatos num lugar onde não pudessem me ver. E fugi deles por um ano inteiro. Hoje de manhã, sei lá como, do fundo de uma prateleira, me acharam de novo, quando me vestia para sair. E me ocorreu de usá-los com a roupa que tinha escolhido pro dia. E nunca, desde que me interessei por eles numa virtine, nunca, me foram tão deliciosamente confortáveis".